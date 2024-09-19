В Башкирии застрелили любимую всеми собаку Сосиску: жители требуют наказать убийцу

11:03, 19 сен 2024

В селе Семилетка Дюртюлинского района Башкирии произошло происшествие, потрясшее местных жителей. Ночью неизвестные на автомобиле подъехали к бездомной собаке по кличке Сосиска и хладнокровно застрелили ее из ружья. Собака, любимица местных детей и взрослых, погибла на месте.

Сосиска была не просто бездомным псом. Она прошла программу ОСВВ, была стерилизована, вакцинирована и возвращена в привычную среду обитания. Собака была известна своим добрым нравом, никогда не проявляла агрессии и стала настоящим другом для жителей села, особенно для детей. В последнее время она «поселилась» на автостанции, где провожала и встречала вахтовиков.

Жители Семилетки глубоко возмущены этим жестоким поступком и требуют найти и наказать виновных. Они обращаются ко всем, кто может обладать какой-либо информацией о злоумышленнике, с просьбой сообщить об этом в полицию.

Стоит отметить, что в России действует статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает наказание в виде штрафа от 80 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети