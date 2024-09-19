Женщину госпитализировали в реанимацию после пожара в Башкирии
21:54, 19 сен 2024
В башкирском городе Янауле произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия была госпитализирована одна из жительниц.
Пожар начался в прихожей одной из квартир. Пламя быстро охватило помещение, и густой дым заполнил все комнаты. Натяжной потолок и стены почернели от копоти. Пять жильцов успели самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны.
Пожарные прибыли на место происшествия и оперативно потушили огонь. К сожалению, к тому моменту пламя успело нанести значительный ущерб квартире. 38-летняя женщина, которая надышалась дымом, была госпитализирована в реанимацию с диагнозом отравление продуктами горения.
В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование для выяснения причин возгорания.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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