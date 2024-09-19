Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе подросток распылил перцовый баллончик в школе

В Уфе подросток распылил перцовый баллончик в школе

22:08, 19 сен 2024

В одной из школ микрорайона Зеленая роща в Уфе в результате неосторожного обращения с перцовым баллончиком одному из учеников потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили очевидцы, перцовый баллончик в школу принесла одна из учениц, которая использовала его для защиты от бродячих собак. В какой-то момент она передала баллончик своим знакомым, и один из них, не имея злого умысла, распылил его, случайно попав в своего одноклассника. Пострадавшему подростку стало плохо, и его пришлось госпитализировать.

Министерство внутренних дел Башкирии подтвердило факт инцидента.

В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников

Читайте также:

В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников
Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Уфе таксист из Египта распылил перцовый баллончик в лицо пассажира
Человек и закон в Башкирии
В Уфе таксист из Египта распылил перцовый баллончик в лицо пассажира
В Башкирии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки
В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека
В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников
Происшествия в Башкирии
В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok