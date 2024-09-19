В Уфе подросток распылил перцовый баллончик в школе
22:08, 19 сен 2024
В одной из школ микрорайона Зеленая роща в Уфе в результате неосторожного обращения с перцовым баллончиком одному из учеников потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили очевидцы, перцовый баллончик в школу принесла одна из учениц, которая использовала его для защиты от бродячих собак. В какой-то момент она передала баллончик своим знакомым, и один из них, не имея злого умысла, распылил его, случайно попав в своего одноклассника. Пострадавшему подростку стало плохо, и его пришлось госпитализировать.
Министерство внутренних дел Башкирии подтвердило факт инцидента.
Автор: Алия Карачурина
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