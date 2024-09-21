В Башкирии 16 человек эвакуировали из аварийного дома после обрушения облицовки

14:33, 21 сен 2024

В городе Стерлитамаке на улице Свердлова произошло обрушение части облицовки двухэтажного жилого дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал, и системы жизнеобеспечения продолжают функционировать.

Дом, где произошло обрушение, был признан аварийным еще в августе этого года. Несмотря на это, в нем продолжали проживать 16 человек в восьми квартирах.

Спасатели Управления гражданской защиты города прибыли на место происшествия и начали обследование здания, чтобы оценить степень повреждений и потенциальную опасность для жильцов.

Власти города приняли решение временно расселить жильцов аварийного дома на время обследования. Четыре человека будут размещены в пункте временного размещения, а остальные двенадцать, включая одного ребенка, найдут приют у своих родственников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ