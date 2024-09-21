В Уфе водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
14:45, 21 сен 2024
Вчера вечером, 20 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Около 22:00, 42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Форд Фокус», совершал поворот на улицу Большая Гражданская. В этот момент девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Водитель не заметил школьницу и допустил наезд. В результате столкновения девочка получила различные травмы и была экстренно госпитализирована.После оказания необходимой медицинской помощи, ее отпустили домой.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование данного происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
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