В Уфе водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

14:45, 21 сен 2024

Вчера вечером, 20 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Около 22:00, 42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Форд Фокус», совершал поворот на улицу Большая Гражданская. В этот момент девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Водитель не заметил школьницу и допустил наезд. В результате столкновения девочка получила различные травмы и была экстренно госпитализирована.После оказания необходимой медицинской помощи, ее отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование данного происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ по РБ