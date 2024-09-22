В Башкирии студент колледжа угнал "Газель" и бросил ее в овраге

13:24, 22 сен 2024

В городе Учалы 43-летний местный житель оставил свою «Газель» с ключами в замке зажигания возле своего дома на улице Чкалова. Казалось бы, что может случиться в спокойном районе?

Однако, вечером, вернувшись домой, владелец обнаружил пропажу своего автомобиля. Не теряя времени, он обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно приступили к расследованию и вскоре установили личность угонщика.

Им оказался 17-летний студент второго курса местного колледжа. Молодой человек, увидев открытую «Газель», не смог устоять перед соблазном. Он завел автомобиль и отъехал всего 200 метров, прежде чем съехать в овраг. Испугавшись, юноша бросил машину и вернулся в общежитие.

В ходе расследования выяснилось, что это не первый угон для молодого человека. В октябре 2024 года должен был состояться суд по его первому преступлению. Теперь на студента завели новое уголовное дело.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ