Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню

13:34, 22 сен 2024

В поселке Чесноковка под Уфой произошел несчастный случай: 43-летняя женщина получила серьезные ожоги из-за неосторожного обращения ее мужа с бензином при попытке разжечь печь в бане.

Как сообщают в МЧС по Башкирии, мужчина решил использовать пятилитровую канистру с бензином для розжига. Однако, в процессе канистра воспламенилась, и мужчина инстинктивно отбросил ее за спину. В этот момент в баню заходила его супруга, на которую и попал горящий бензин.

Женщина получила ожоги головы, рук и тела второй степени. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее муж также пострадал, получив ожоги кистей рук, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

Пожар удалось быстро потушить, однако последствия этого инцидента оказались крайне серьезными. МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ