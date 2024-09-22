Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню

Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню

13:34, 22 сен 2024

В поселке Чесноковка под Уфой произошел несчастный случай: 43-летняя женщина получила серьезные ожоги из-за неосторожного обращения ее мужа с бензином при попытке разжечь печь в бане.

Как сообщают в МЧС по Башкирии, мужчина решил использовать пятилитровую канистру с бензином для розжига. Однако, в процессе канистра воспламенилась, и мужчина инстинктивно отбросил ее за спину. В этот момент в баню заходила его супруга, на которую и попал горящий бензин.

Женщина получила ожоги головы, рук и тела второй степени. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее муж также пострадал, получив ожоги кистей рук, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

Пожар удалось быстро потушить, однако последствия этого инцидента оказались крайне серьезными. МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

Женщину госпитализировали в реанимацию после пожара в Башкирии

Читайте также:

Женщину госпитализировали в реанимацию после пожара в Башкирии
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии в больнице скончалась женщина, получившая ожоги в бане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в больнице скончалась женщина, получившая ожоги в бане
Житель Башкирии закурил с канистрой бензина в руках и попал в реанимацию с ожогами
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии закурил с канистрой бензина в руках и попал в реанимацию с ожогами
В Башкирии 11-летний мальчик обжог лицо, пытаясь растопить печь в бане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 11-летний мальчик обжог лицо, пытаясь растопить печь в бане
В Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в больницу после попытки растопить печь в бане бензином
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в больницу после попытки растопить печь в бане бензином


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok