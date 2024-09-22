Жители Башкирии бьют тревогу: медведи угрожают безопасности села
22:47, 22 сен 2024
В селе Усмангали Белорецкого района Башкирии местные жители столкнулись с опасными гостями — медведицей и ее медвежонком. Эта тревожная новость быстро распространилась в социальных сетях, в том числе на личной странице главы республики Радия Хабирова.
Одна из жительниц села оставила комментарий под постом главы региона, рассказав о нападении медведей на подсобное хозяйство, в результате которого погибли две овцы. Женщина выразила свою обеспокоенность за безопасность жителей, особенно детей, и попросила принять срочные меры для решения этой проблемы.
«Медведи уже не раз были замечены в окрестностях деревни, но никаких действий предпринято не было. Теперь, когда случилась беда, все спохватились. А ведь по этим улицам ходят наши дети!» — написала она.
К своему сообщению женщина приложила видеозапись, на которой отчетливо видны медведица и ее детеныш. Местные жители пытались прогнать непрошеных гостей с помощью автомобиля.
Читайте также:В Башкирии медведь задрал телят
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Читайте также
Общество в Башкирии
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Общество в Башкирии
Власти Башкирии обвинили в незаконном введении масочного режима
Происшествия в Башкирии
В Уфе пожилые соседки угрожают поджогом жене бойца СВО
Общество в Башкирии
Жители Благовещенска выступили против строительства мусорного полигона