Жители Башкирии бьют тревогу: медведи угрожают безопасности села

22:47, 22 сен 2024

В селе Усмангали Белорецкого района Башкирии местные жители столкнулись с опасными гостями — медведицей и ее медвежонком. Эта тревожная новость быстро распространилась в социальных сетях, в том числе на личной странице главы республики Радия Хабирова.

Одна из жительниц села оставила комментарий под постом главы региона, рассказав о нападении медведей на подсобное хозяйство, в результате которого погибли две овцы. Женщина выразила свою обеспокоенность за безопасность жителей, особенно детей, и попросила принять срочные меры для решения этой проблемы.

«Медведи уже не раз были замечены в окрестностях деревни, но никаких действий предпринято не было. Теперь, когда случилась беда, все спохватились. А ведь по этим улицам ходят наши дети!» — написала она.

К своему сообщению женщина приложила видеозапись, на которой отчетливо видны медведица и ее детеныш. Местные жители пытались прогнать непрошеных гостей с помощью автомобиля.





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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео