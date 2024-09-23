Лишенная водительских прав женщина устроила ДТП в Уфе и отказалась от медосвидетельствования
11:43, 23 сен 2024
Накануне утром, 22 сентября, на улице Свободы в Уфе 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely MK Cross, совершила столкновение с припаркованным Renault Sandero. Удар был такой силы, что «Джилли» перевернулся.
В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка Geely. С различными травмами ее доставили в больницу, где после оказания необходимой помощи отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что водительница китайской иномарки ранее была лишена водительских прав. Более того, она отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
«В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — заявили в дорожной полиции. В настоящее время органы дознания проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Автомобиль виновницы ДТП эвакуировали на специализированную стоянку. Обстоятельства происшествия выясняются.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
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