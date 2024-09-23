Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии спасая дом от пожара пострадали два человека

В Башкирии спасая дом от пожара пострадали два человека

14:04, 23 сен 2024

В селе Николо-Берёзовка Краснокамского района Башкирии вспыхнул пожар, охвативший жилой дом, надворные постройки, веранду и даже баню. Огонь быстро распространялся, угрожая всему, что попадалось на его пути.

На место происшествия прибыли пожарные бригады МЧС. Девять огнеборцев и три специальные машины вступили в борьбу с огненной стихией. После напряженной борьбы пожар удалось локализовать и ликвидировать, предотвратив дальнейшее распространение огня.

К сожалению, без жертв не обошлось. В результате пожара пострадали двое жителей села: 59-летний мужчина и 79-летняя женщина. Оба получили ожоги верхних конечностей первой степени. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения врачи приняли решение отпустить пациентов домой, где они будут проходить дальнейшее амбулаторное лечение.

Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню

Читайте также:

Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия пожар
Читайте также

В селе Башкирии из-за детской шалости сгорели 2 дома и 6 надворных построек
Происшествия в Башкирии
В селе Башкирии из-за детской шалости сгорели 2 дома и 6 надворных построек
В Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший
Происшествия в Башкирии
В Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший
Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами
В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok