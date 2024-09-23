В Башкирии спасая дом от пожара пострадали два человека

14:04, 23 сен 2024

В селе Николо-Берёзовка Краснокамского района Башкирии вспыхнул пожар, охвативший жилой дом, надворные постройки, веранду и даже баню. Огонь быстро распространялся, угрожая всему, что попадалось на его пути.

На место происшествия прибыли пожарные бригады МЧС. Девять огнеборцев и три специальные машины вступили в борьбу с огненной стихией. После напряженной борьбы пожар удалось локализовать и ликвидировать, предотвратив дальнейшее распространение огня.

К сожалению, без жертв не обошлось. В результате пожара пострадали двое жителей села: 59-летний мужчина и 79-летняя женщина. Оба получили ожоги верхних конечностей первой степени. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения врачи приняли решение отпустить пациентов домой, где они будут проходить дальнейшее амбулаторное лечение.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ