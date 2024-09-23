В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на «зебре»
18:07, 23 сен 2024
В городе Салавате произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний велосипедист, студент местного колледжа.
Вечером 22 сентября на улице Салавата Юлаева 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь юноши не удалось.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование всех обстоятельств этого трагического происшествия. На данный момент устанавливаются причины и детали аварии, чтобы определить степень вины водителя и предотвратить подобные случаи в будущем.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
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