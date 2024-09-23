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В Башкирии охотники вышли на защиту села от медведей

В Башкирии охотники вышли на защиту села от медведей

19:48, 23 сен 2024

Жители села Усмангали в Белорецком районе Башкирии столкнулись с опасными гостями — медведями. Недавние случаи, включая разгуливающих по дворам медвежат и нападение медведицы с детенышем на овец, вызвали серьезную обеспокоенность среди сельчан, особенно учитывая близость медведей к дорогам, по которым передвигаются дети.

Ситуация потребовала вмешательства властей. Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев подтвердил информацию о присутствии медведей в селе и заверил, что охотники с разрешениями на добычу медведей взяли ситуацию под контроль, а местность вокруг деревни находится под наблюдением.

Министерство экологии также напомнило жителям о правилах поведения при встрече с медведями. Важно помнить, что нельзя приближаться к животным, даже к медвежатам, и тем более прикасаться к ним или кормить их. Дикие животные могут быть переносчиками опасных болезней и проявлять внезапную агрессию. При встрече с косолапым не следует убегать, так как это может спровоцировать у него инстинкт преследования. Лучше спокойно уйти, не поворачиваясь к медведю спиной.

Чтобы предотвратить визит диких зверей, необходимо избегать образования свалок пищевых отходов и ограничить доступ к домашним животным, содержа их в вольерах, закрывая на ночь в помещениях и огораживая зоны выгула.

Важно помнить, что в нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека. Поэтому, находясь в местах возможного обитания медведей, следует обозначать свое присутствие любыми звуками, чтобы зверь мог заранее обнаружить вас и уйти.

Жители Башкирии бьют тревогу: медведи угрожают безопасности села

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Автор: Алия Карачурина
Фото: минэкологии РБ
Теги: Белорецкий район происшествия нападение медведя
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