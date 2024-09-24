«Сразу оделся и побежал»: Житель Башкирии рассказал, как спасал трех девочек из горящего дома

09:14, 24 сен 2024

В деревне Большесухоязово Мишкинского района Башкирии ночью 18 сентября загорелся дом, в котором спали три сестры — 15, 9 и 5 лет. Родителей в ту ночь дома не было.

«Там же люди должны быть!»

31-летний Евгений Янышев, сосед погорельцев, не спал. Выйдя на крыльцо подышать свежим воздухом, он заметил отблески пламени в доме напротив. Сначала подумал, что это фары автомобиля, но, поднявшись на второй этаж, увидел дым, валящий из окон.

Не раздумывая ни секунды, Евгений схватил ведра с водой и бросился к горящему дому. «Там же люди должны быть!» — эта мысль билась в его голове. Он начал стучать в окна, кричать, чтобы разбудить детей.

Спасение через окно

Старшая из сестер позже рассказала, что они проснулись от громкого стука и криков. Евгений разбил окно поленьями, велел девочкам отойти и начал вытаскивать их по одной. Младшую укутал в свою куртку, остальных тоже передал в руки соседей.

Только убедившись, что все дети спасены, Евгений присоединился к другим односельчанам, которые тушили пожар. Вскоре приехали пожарные и ликвидировали возгорание. Дом выгорел полностью, но главное — никто не пострадал.

«Настоящие умнички!»

Евгений поражен мужеством девочек, которые не поддались панике и организованно покинули горящий дом.

«Вот они настоящие герои!» — говорит он.

Сам же себя героем не считает, уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

Сейчас сестры находятся у родственников, их жизни ничего не угрожает. А Евгений вернулся к своей работе — он вахтовик-бурильщик на севере.

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Автор: Вадим Рудаков