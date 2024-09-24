В Башкирии 1,5-годовалая девочка лишилась пальцев засунув их в мясорубку

11:12, 24 сен 2024

В Баймаке произошел несчастный случай: полуторогодовалая девочка, помогая маме на кухне, засунула руку в электрическую мясорубку.

Скорая помощь немедленно доставила ребенка в больницу, где врачи провели диагностику и оказали первую помощь. Затем девочку отправили на операцию. Хирурги сделали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными, и спасти все пальцы не удалось.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин обратился к родителям с призывом всегда ставить безопасность детей на первое место.

«Маленькие дети стремятся познавать мир, и это может привести к беде, если не соблюдать меры предосторожности», — подчеркнул он.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ