В Башкирии 1,5-годовалая девочка лишилась пальцев засунув их в мясорубку
11:12, 24 сен 2024
В Баймаке произошел несчастный случай: полуторогодовалая девочка, помогая маме на кухне, засунула руку в электрическую мясорубку.
Скорая помощь немедленно доставила ребенка в больницу, где врачи провели диагностику и оказали первую помощь. Затем девочку отправили на операцию. Хирурги сделали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными, и спасти все пальцы не удалось.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин обратился к родителям с призывом всегда ставить безопасность детей на первое место.
«Маленькие дети стремятся познавать мир, и это может привести к беде, если не соблюдать меры предосторожности», — подчеркнул он.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
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