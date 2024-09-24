Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в массовом ДТП погиб один и пострадали два человека

В Башкирии в массовом ДТП погиб один и пострадали два человека

14:09, 24 сен 2024

На трассе Уфа-Белорецк в Башкирии, рядом с деревней Бердагулово, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera.

В результате столкновения, погиб 46-летний мужчина. Еще двое участников аварии, 39-летний мужчина и 55-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечили безопасность, отключив аккумуляторные батареи автомобилей, и передали пострадавших медикам.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии.

Лишенная водительских прав женщина устроила ДТП в Уфе и отказалась от медосвидетельствования

Читайте также:

Лишенная водительских прав женщина устроила ДТП в Уфе и отказалась от медосвидетельствования
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии
Читайте также

Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии в результате ДТП пострадали 4 человека, включая троих детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в результате ДТП пострадали 4 человека, включая троих детей
Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии
В Уфе столкнулись Skoda и ВАЗ: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись Skoda и ВАЗ: есть пострадавшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok