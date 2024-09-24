В Башкирии в массовом ДТП погиб один и пострадали два человека

14:09, 24 сен 2024

На трассе Уфа-Белорецк в Башкирии, рядом с деревней Бердагулово, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera.

В результате столкновения, погиб 46-летний мужчина. Еще двое участников аварии, 39-летний мужчина и 55-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечили безопасность, отключив аккумуляторные батареи автомобилей, и передали пострадавших медикам.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ