В Башкирии на месте смертельного массового ДТП насмерть сбили пешехода

14:15, 24 сен 2024

Ночная трасса Уфа-Инзер-Белорецк стала местом страшной трагедии, унесшей жизни двух человек.

Всё началось с аварии на 164 километре трассы. Chevrolet Klan, за рулем которого находился 39-летний житель Бурзянского района, не справился с управлением на крутом повороте и врезался во встречный Nissan Almera. Водитель Nissan, 30-летний житель Баймакского района, оказался в плену искореженного металла.

В это же время водитель Lada Largus, пытаясь избежать столкновения с попутным Chevrolet, резко свернул вправо. Машина перевернулась. 46-летний мужчина скончался на месте, а водитель и 55-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Но на этом череда трагических событий не закончилась. Спустя некоторое время после аварии 57-летний пассажир Nissan вышел из машины и был сбит Volkswagen Polo, который пытался объехать место ДТП по обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте.





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Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ Башкирии