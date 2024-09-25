Электрослесарь получил тяжелую травму при падении с опоры ЛЭП в Башкирии

09:34, 25 сен 2024

В Башкирии произошел несчастный случай на производстве, в результате которого 53-летний электрослесарь получил тяжелую травму. Инцидент произошел 22 сентября во время планового осмотра электрооборудования и высоковольтной линии.

По информации, предоставленной Государственной инспекцией труда по Республике Башкортостан, мужчина находился на высоте восьми метров, когда опора линии электропередачи неожиданно обрушилась. Вместе с ней упал и электрослесарь.

В результате падения рабочий получил серьезные травмы. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

Государственная инспекция труда начала расследование данного происшествия. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а также определят, были ли нарушены правила техники безопасности.

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Автор: Вадим Рудаков