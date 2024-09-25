Полиция ищет отправителя ложных сообщений о терактах в школах Уфы
18:10, 25 сен 2024
25 сентября шесть учебных заведений Уфы получили тревожные сообщения о возможной террористической угрозе
Директора школ и лицея, получивших анонимные сообщения, совместно с экстренными службами организовали эвакуацию учащихся и персонала. Кинологические бригады провели тщательное обследование зданий, но никаких опасных предметов обнаружено не было.
Администрация города подтвердила, что угроза не подтвердилась, и учебный процесс возобновился. Информация о произошедшем передана в правоохранительные органы для выяснения личности отправителя сообщений и его мотивов.
Министерство внутренних дел Башкирии также провело проверку в школах и лицее, не обнаружив никаких признаков опасности.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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