Полиция ищет отправителя ложных сообщений о терактах в школах Уфы

18:10, 25 сен 2024

25 сентября шесть учебных заведений Уфы получили тревожные сообщения о возможной террористической угрозе

Директора школ и лицея, получивших анонимные сообщения, совместно с экстренными службами организовали эвакуацию учащихся и персонала. Кинологические бригады провели тщательное обследование зданий, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

Администрация города подтвердила, что угроза не подтвердилась, и учебный процесс возобновился. Информация о произошедшем передана в правоохранительные органы для выяснения личности отправителя сообщений и его мотивов.

Министерство внутренних дел Башкирии также провело проверку в школах и лицее, не обнаружив никаких признаков опасности.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети