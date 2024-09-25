Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Полиция ищет отправителя ложных сообщений о терактах в школах Уфы

Полиция ищет отправителя ложных сообщений о терактах в школах Уфы

18:10, 25 сен 2024

25 сентября шесть учебных заведений Уфы получили тревожные сообщения о возможной террористической угрозе

Директора школ и лицея, получивших анонимные сообщения, совместно с экстренными службами организовали эвакуацию учащихся и персонала. Кинологические бригады провели тщательное обследование зданий, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

Администрация города подтвердила, что угроза не подтвердилась, и учебный процесс возобновился. Информация о произошедшем передана в правоохранительные органы для выяснения личности отправителя сообщений и его мотивов.

Министерство внутренних дел Башкирии также провело проверку в школах и лицее, не обнаружив никаких признаков опасности.

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы

Читайте также:

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы
Из 5 школ в Башкирии экстренно эвакуировали учеников
Происшествия в Башкирии
Из 5 школ в Башкирии экстренно эвакуировали учеников
В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
Происшествия в Башкирии
В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
В Башкортостане эвакуировали детей сразу из несколько школ
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане эвакуировали детей сразу из несколько школ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok