В Башкирии в результате ДТП на трассе погибла водитель «Шкоды»

10:30, 26 сен 2024

Вчерашний вечер на 22 километре трассы Уфа-Иглино-Красная Горка омрачился страшной аварией, которая унесла жизнь 53-летней женщины, управлявшей автомобилем "Шкода Октавия".

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией Башкирии, около 20:00 женщина за рулем "Шкоды" выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада Ларгус". За рулем "Лады" находился 68-летний житель Нуримановского района.

Удар был такой силы, что водитель "Шкоды" получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия медиков. Водитель "Лады" и его 58-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео