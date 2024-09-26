Неожиданный «плен»: полуторагодовалая девочка устроила переполох в Уфе

11:11, 26 сен 2024

Вчерашний день в Уфе стал испытанием для одной из семей. Полуторагодовалая малышка, играя, случайно закрыла свою маму на балконе, когда та занималась развешиванием белья. Ситуация стала еще более сложной, когда глава семейства вернулся домой и обнаружил, что не может попасть в квартиру — дверь была заперта изнутри.

Не сумев самостоятельно решить проблему, мужчина обратился за помощью к спасателям. Прибыв на место, они использовали лестницу и альпинистское снаряжение, чтобы добраться до балкона на третьем этаже. К счастью, спасательная операция прошла успешно, и мама была освобождена из своего неожиданного «плена».

Автор: Вадим Рудаков