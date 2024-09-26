Самолет, летевший из Египта в Уфу, совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира
11:44, 26 сен 2024
Накануне в аэропорту Сочи произошла незапланированная посадка пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», следовавшего из Египта в Уфу. Причиной внезапного изменения маршрута стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.
Как сообщает ТГ-канал Aviaincident, капитан воздушного судна связался с диспетчером аэропорта Сочи и сообщил о необходимости экстренной медицинской помощи одному из путешественников. В связи с этим было принято решение совершить незапланированную посадку в ближайшем аэропорту.
После приземления в Сочи пассажира, нуждающегося в помощи, передали бригаде медиков, ожидавших на взлетной полосе. После этого самолет продолжил свой путь в Уфу.
Автор: Семен Подгорный
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