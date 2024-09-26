В Башкирии из-за стада кабанов произошла жесткая авария

14:17, 26 сен 2024

На трассе в Благоварском районе Башкирии произошла авария, в результате которой погибли четыре диких кабана: самка и три ее детеныша.

Министерство экологии республики оценило ущерб, нанесенный природе, в 80 тысяч рублей. С начала года это уже 75-й случай гибели диких животных на дорогах Башкирии.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках, обозначенных специальными знаками "Дикие животные". Также важно помнить, что покидать место ДТП запрещено законом, а причиненный природе вред подлежит возмещению.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Минэкологии РБ