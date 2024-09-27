В Уфе ведутся поиски 14-летней Виктории Гущевой

09:32, 27 сен 2024

Вчерашний день, 26 сентября, стал тревожным днем для семьи Гущевых из Уфы. Их 14-летняя дочь Виктория вышла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Башрегионспас».

Виктория – обычная школьница, ничем не выделяющаяся среди своих сверстников. Худенькая девушка ростом 162 см с темно-каштановыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения она была одета в черную короткую куртку, черную кофту, черные джинсы и бело-серые кроссовки.

Полиция и волонтеры прочесывают город, расклеивают ориентировки, опрашивают возможных свидетелей. Пока никаких зацепок нет.

Если вы видели Викторию Гущеву или имеете какую-либо информацию о ее местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8(937)3-102-112 или 112.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети