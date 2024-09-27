В Башкирии водитель «Лады Приора» влетел в ограждение моста: два человека погибли

14:09, 27 сен 2024

В Ишимбайском районе Башкирии минувшей ночью произошла страшная авария, в которой погибли 2 человека.

Трагедия произошла на автодороге Ишимбай-Совхоз «Нефтяник», где 36-летний водитель «Лады Приора» потерял контроль над управлением автомобиля.

Машина на большой скорости врезалась в металлическое ограждение моста, после чего ее отбросило в кювет. От полученных травм водитель и его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия. Прибывшие на место аварии медики уже ничем не могли помочь.

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии начали расследование обстоятельств этого трагического инцидента. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину аварии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ