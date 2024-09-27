Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии

14:17, 27 сен 2024

Сегодня на 77 километре автомобильной дороги Уфа-Инзер-Белорецк был омрачен серьезным ДТП. 64-летний водитель "Газели", предположительно, решив совершить обгон, потерял управление. Машину занесло, и она столкнулась со встречной Skoda Octavia, за рулем которой находился 54-летний житель Уфы.

В результате этого столкновения пострадали пять человек. Водитель "Газели" и его пассажирка, а также водитель "Шкоды" и два его пассажира были доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ