Три российских самолета получили угрозы уничтожения

15:01, 27 сен 2024

Экипажи трех пассажирских самолетов получили анонимные предупреждения об угрозе уничтожения, если они не покинут так называемую «запретную территорию». Эта информация появилась в Telegram-канале «Авиаторщина».

Первым тревожный сигнал получил экипаж самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ. При заходе на посадку пилоты услышали на аварийной частоте сообщение на английском языке, в котором неизвестные лица требовали немедленно покинуть воздушное пространство под угрозой уничтожения.

Вскоре аналогичные предупреждения получили экипажи еще двух самолетов: рейса «Азимута» из Уфы в Минеральные Воды и рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анталью. Несмотря на зловещий характер угроз, все три самолета благополучно приземлились в пунктах назначения.

Автор: Алия Карачурина