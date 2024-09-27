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Три российских самолета получили угрозы уничтожения

Три российских самолета получили угрозы уничтожения

15:01, 27 сен 2024

Экипажи трех пассажирских самолетов получили анонимные предупреждения об угрозе уничтожения, если они не покинут так называемую «запретную территорию». Эта информация появилась в Telegram-канале «Авиаторщина».

Первым тревожный сигнал получил экипаж самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ. При заходе на посадку пилоты услышали на аварийной частоте сообщение на английском языке, в котором неизвестные лица требовали немедленно покинуть воздушное пространство под угрозой уничтожения.

Вскоре аналогичные предупреждения получили экипажи еще двух самолетов: рейса «Азимута» из Уфы в Минеральные Воды и рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анталью. Несмотря на зловещий характер угроз, все три самолета благополучно приземлились в пунктах назначения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия авиаинцидент
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