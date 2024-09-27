Уфимские спасатели пришли на помощь заблудившимся любителям «тихой охоты»

15:32, 27 сен 2024

Вчерашний день выдался насыщенным для уфимских спасателей. Два любителя "тихой охоты" отправились на поиски грибов в район ДОКа, пересекли реку на пароме и углубились в лес. Однако, увлекшись сбором грибов и распитием спиртного, мужчины заблудились.

Грибники пытались найти дорогу обратно, но вместо Шакши, куда они направлялись, вышли к реке в совершенно незнакомом месте - в районе Сипайлово. Осознав, что зашли слишком далеко, "потеряшки" обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники ПСО оперативно обнаружили заблудившихся грибников на берегу Уфимки и доставили их на катере до сипайловской переправы.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: УГЗ по Уфе