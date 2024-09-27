Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб

В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб

17:29, 27 сен 2024

27 сентября на 184-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой погиб 31-летний житель Салавата.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией республики, мужчина, управляя автомобилем Peugeot 306, не справился с управлением и допустил наезд на парапет. В результате этого автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель грузовика, 59-летний мужчина, не пострадал.

На месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Дорожное движение на данном участке трассы может быть затруднено.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем, особенно в условиях плохой видимости или на сложных участках дороги.

Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии

Читайте также:

Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии в аварии с участием грузовика погиб пассажир легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с участием грузовика погиб пассажир легковушки
В Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария с фурой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария с фурой
В Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио
В Башкирии пьяная женщина за рулем устроила смертельное ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяная женщина за рулем устроила смертельное ДТП


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok