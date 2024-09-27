В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб

17:29, 27 сен 2024

27 сентября на 184-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой погиб 31-летний житель Салавата.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией республики, мужчина, управляя автомобилем Peugeot 306, не справился с управлением и допустил наезд на парапет. В результате этого автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель грузовика, 59-летний мужчина, не пострадал.

На месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Дорожное движение на данном участке трассы может быть затруднено.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем, особенно в условиях плохой видимости или на сложных участках дороги.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ