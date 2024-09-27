Полгода поисков: в Уфе не могут найти пропавшего подростка

19:27, 27 сен 2024

В Уфе вот уже 182 дня не прекращаются поиски Дамира Адигамова, четырнадцатилетнего подростка, бесследно исчезнувшего в конце марта этого года.

Дамир и его тринадцатилетний друг Павел Паличев были увлечены спортивным туризмом. Оба занимались в местном Центре «Меридиан» и даже добились успеха в этой области, заняв первое место в соревнованиях «Туристская лыжня — 2024». Эти состязания проходили недалеко от детского лагеря «Чайка», места, которое вскоре станет отправной точкой в их последнем путешествии.

30 марта друзья решили устроить небольшой поход с пикником на берегу реки Белой, неподалеку от знакомого им лагеря. Никто не мог предположить, что этот обычный выход на природу обернется трагедией. Вечером того же дня связь с подростками прервалась, что вызвало тревогу у родителей и послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

Поисковые работы начались незамедлительно. Уже на следующий день в лесу у шестой пристани были обнаружены рюкзаки школьников — первая и тревожная находка в этом деле. Спустя почти два месяца непрерывных поисков на берегу реки Белой было найдено тело Павла. Родители опознали мальчика, подтвердив самые страшные опасения.

Однако судьба Дамира до сих пор остается неизвестной. Масштаб поисковой операции впечатляет: водолазы Управления гражданской защиты Уфы и МЧС России обследовали колоссальную площадь — 21 000 квадратных метров акватории реки Белой. Только за последний день спасатели изучили 16 километров акватории и береговой линии, используя катер для более тщательного осмотра.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Управление гражданской защиты Уфы