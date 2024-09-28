Смертельное ДТП на Бирском тракте в Башкирии: Volkswagen Polo столкнулся с самосвалом

18:25, 28 сен 2024

В Уфе на Бирском тракте в субботу, 28 сентября, произошла страшная авария, в результате которой погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы. Столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и тяжелого самосвала Scania произошло около полудня.

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой Госавтоинспекции Уфы, водитель Volkswagen Polo допустил роковую ошибку, выехав на встречную полосу. Автомобиль на полной скорости врезался в самосвал Scania. Удар был такой силы, что один из пассажиров легковушки погиб на месте происшествия. Еще двух пассажиров и водителя Polo с различными травмами доставили в больницу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства трагического инцидента.

Автор: Семен Подгорный