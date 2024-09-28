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В Башкирии полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя

В Башкирии полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя

18:37, 28 сен 2024

В Чишминском районе Башкирии произошла настоящая погоня со стрельбой. Молодой водитель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться.

Экипаж ДПС заметил автомобиль Geely Emgrand, водитель которого явно нарушал правила дорожного движения. Полицейские потребовали остановиться, но вместо этого водитель нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня.

Патрульная машина преследовала нарушителя, но тот продолжал игнорировать требования и создавал опасные ситуации на дороге. Полиция была вынуждена применить табельное оружие. Сначала был произведен предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило лихача. Тогда полицейские выстрелили по колесам автомобиля. К счастью, никто не пострадал, и автомобиль наконец остановился.

За рулем оказался 22-летний молодой человек, который оказал сопротивление при задержании. Полицейским пришлось применить физическую силу и специальные средства, чтобы усмирить его.

Освидетельствование показало, что водитель был пьян — 0,591 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На нарушителя составили 10 административных протоколов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Чишминский район происшествия погоня
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