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В Башкирии погиб пешеход в результате наезда на трассе Магнитогорск-Ира

В Башкирии погиб пешеход в результате наезда на трассе Магнитогорск-Ира

18:41, 28 сен 2024

Вчерашний вечер на 132-м километре автодороги Магнитогорск-Ира омрачился страшной трагедией. 47-летний водитель автомобиля «Рено Логан», житель Зилаирского района, совершил наезд на 64-летнего пешехода, жителя Баймака.

По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией Башкирии, пешеход находился непосредственно на проезжей части. Удар был такой силы, что мужчину отбросило на встречную полосу, где его сбил еще один автомобиль.

Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: происшествия ДТП
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