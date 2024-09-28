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В Башкирии бдительный полицейский не дал мошенникам завладеть квартирой пенсионерки

В Башкирии бдительный полицейский не дал мошенникам завладеть квартирой пенсионерки

18:51, 28 сен 2024

В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан произошел вопиющий случай мошенничества, который едва не закончился трагедией для местной жительницы. Благодаря профессионализму и внимательности сотрудника полиции удалось предотвратить потерю последнего имущества пострадавшей.

История началась с, казалось бы, безобидного звонка. 59-летней женщине позвонили люди, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Они рассказали о возможности увеличить пенсию, подав заявку через портал госуслуг. Доверчивая пенсионерка, обрадованная перспективой улучшить свое финансовое положение, не задумываясь поделилась с звонившими кодами доступа к личному кабинету.

Вскоре последовал еще один звонок, на этот раз якобы от сотрудника банка. Мнимый банкир сообщил о подозрительной активности на счетах женщины и убедил ее срочно обналичить все средства. Более того, он настоял на оформлении кредита и переводе денег на некий «безопасный счет».

Находясь под психологическим давлением, пенсионерка выполнила все указания мошенников. Она взяла кредит на сумму 395 тысяч рублей и перевела его вместе со всеми своими сбережениями аферистам. В результате этих манипуляций общий ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Однако на этом злоумышленники не остановились. Они продолжили запугивать женщину, убеждая ее в необходимости продать квартиру. Мошенники уверяли, что некие недоброжелатели могут отобрать у нее жилье, если она не продаст его немедленно.

Развязка наступила, когда пострадавшая обратилась в районный отдел полиции за справкой, необходимой для сделки с недвижимостью. Начальник подразделения по вопросам миграции МВД, майор Ришат Сайфуллин, обратил внимание на нервозное состояние посетительницы и ее настойчивое желание ускорить оформление документов. Опытный полицейский сразу заподозрил неладное.

В ходе беседы выяснились подробности произошедшего. Благодаря бдительности майора Сайфуллина удалось не только предотвратить продажу квартиры, но и раскрыть масштабную схему мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В Башкирии мошенники требовали миллион рублей за «спасение» пленного участника СВО

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
Теги: Кармаскалинский район происшествия мошенничество
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