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Житель Башкирии серьезно пострадал во время охоты

Житель Башкирии серьезно пострадал во время охоты

19:03, 28 сен 2024

В Башкирии 39-летний мужчина, отправившийся на охоту, оказался в смертельной опасности, получив серьезную травму позвоночника.

Инцидент произошел в окрестностях деревни Кудашево Кулгунинского сельсовета. Охотник внезапно оказался обездвижен в самом сердце дикой местности. Ситуацию осложняло отсутствие мобильной связи и труднодоступность района.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного МЧС глубокой ночью 27 сентября. Жительница деревни, узнав о беде, обратилась за помощью к спасателям. Её звонок запустил операцию по поиску и спасению пострадавшего.

Спасатели столкнулись с серьезными препятствиями: отсутствие дорог и связи значительно усложняло поиски. На помощь пришел друг пострадавшего, хорошо знакомый с местными охотничьими угодьями.

После нескольких часов напряженных поисков, около трех часов ночи, удача улыбнулась спасателям. Пострадавший был обнаружен, и к нему немедленно направилась группа специалистов на квадроцикле, включая фельдшера. На месте охотнику оказали первую медицинскую помощь.

К утру следующего дня спасательная операция успешно завершилась. Пострадавшего доставили в больницу Стерлитамака, где ему предстоит пройти лечение и реабилитацию.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Ишимбайский район происшествия несчастный случай
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