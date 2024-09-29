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Крупный пожар уничтожил банный комплекс в Башкирии

Крупный пожар уничтожил банный комплекс в Башкирии

11:27, 29 сен 2024

В Краснокамском районе республики Башкортостан минувшей ночью произошел крупный пожар, полностью уничтоживший банный комплекс. К счастью, обошлось без жертв.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о возгорании поступило поздно вечером. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. По прибытии они обнаружили, что огнем охвачен бревенчатый банный комплекс площадью 240 квадратных метров, а также три отдельные бани.

Борьба с огнем была сложной и длительной. В тушении пожара участвовали 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Только к утру пожар удалось полностью ликвидировать.

В настоящее время дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства этого происшествия.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия пожар
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