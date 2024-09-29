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60-летний водитель погиб в результате аварии в Белокатайском районе Башкирии

60-летний водитель погиб в результате аварии в Белокатайском районе Башкирии

14:39, 29 сен 2024

Вечером 28 сентября в селе Старобелокатай Белокатайского района Башкирии произошла автомобильная авария со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции республики, 60-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем «Ниссан Террано», потерял контроль над машиной на перекрестке улиц Школьной и Советской. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

К сожалению, водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белокатайский район происшествия аварии
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