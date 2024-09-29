Два водителя погибли в лобовом столкновении в Башкирии
14:43, 29 сен 2024
В субботу вечером, 29 сентября, произошло смертельное ДТП на трассе Нефтекамск — Янаул в Дуванском районе Башкирии.
Около 17:00 20-летний водитель «Лады Приора» столкнулся лоб в лоб с «Рено Сандеро». Удар был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
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