Два водителя погибли в лобовом столкновении в Башкирии

14:43, 29 сен 2024

В субботу вечером, 29 сентября, произошло смертельное ДТП на трассе Нефтекамск — Янаул в Дуванском районе Башкирии.

Около 17:00 20-летний водитель «Лады Приора» столкнулся лоб в лоб с «Рено Сандеро». Удар был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ по РБ