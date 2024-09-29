В Башкирии погиб рыбак: тело найдено в пруду
19:40, 29 сен 2024
В Баймакском районе Башкирии произошел несчастный случай. В пруду, расположенном неподалеку от Сибая, было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший мог быть рыбаком, однако его личность пока не установлена.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС и Госкомитета по ЧС, которые извлекли тело из воды. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины гибели мужчины.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Водолазы сообщили печальную новость: в Башкирии найдено тело утонувшего
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из пруда извлекли труп 65-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Собака грустно смотрела на тело своей хозяйки: в Башкирии прогулка женщины по льду завершилась трагедией
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли мертвым пропавшего пять дней назад мужчину