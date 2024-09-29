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В Башкирии погиб рыбак: тело найдено в пруду

В Башкирии погиб рыбак: тело найдено в пруду

19:40, 29 сен 2024

В Баймакском районе Башкирии произошел несчастный случай. В пруду, расположенном неподалеку от Сибая, было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший мог быть рыбаком, однако его личность пока не установлена.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС и Госкомитета по ЧС, которые извлекли тело из воды. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины гибели мужчины.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Баймакский район происшествия
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