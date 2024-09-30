Смертельное ДТП в Башкирии: 1 погибший, 4 пострадавших

01:07, 30 сен 2024

На рассвете 29 сентября в Салаватском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с припаркованной машиной той же модели.

В результате аварии погиб 36-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле. Сам виновник ДТП и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины этой трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ