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Смертельное ДТП в Башкирии: 1 погибший, 4 пострадавших

Смертельное ДТП в Башкирии: 1 погибший, 4 пострадавших

01:07, 30 сен 2024

На рассвете 29 сентября в Салаватском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с припаркованной машиной той же модели.

В результате аварии погиб 36-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле. Сам виновник ДТП и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины этой трагедии.

Два водителя погибли в лобовом столкновении в Башкирии

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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