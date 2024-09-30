В Башкирии 48-летний мужчина повредил голову упав на доски
09:07, 30 сен 2024
Несчастный случай произошел в Уфимском районе в минувшую субботу.
48-летний мужчина получил серьезную травму головы в результате падения в собственном гараже.
Бдительные соседи, заметившие случившееся, немедленно вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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