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В Башкирии 48-летний мужчина повредил голову упав на доски

В Башкирии 48-летний мужчина повредил голову упав на доски

09:07, 30 сен 2024

Несчастный случай произошел в Уфимском районе в минувшую субботу.

48-летний мужчина получил серьезную травму головы в результате падения в собственном гараже.

Бдительные соседи, заметившие случившееся, немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия несчастный случай
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