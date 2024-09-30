В Уфе водитель «Шкоды» протаранил «Дэу»: пострадали дети

09:48, 30 сен 2024

В минувшую субботу, 28 сентября, днем на трассе Уфа — Оренбург случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», 35 лет, двигаясь в направлении улицы Рубежной, не сумел вовремя среагировать на остановку впереди двигавшегося автомобиля «Дэу Нексия» и допустил столкновение.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Шкоды», а также три пассажира «Дэу Нексии»: женщина 36 лет и двое несовершеннолетних — 10 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, сообщили в ведомстве.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ по РБ