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В Уфе водитель «Шкоды» протаранил «Дэу»: пострадали дети

В Уфе водитель «Шкоды» протаранил «Дэу»: пострадали дети

09:48, 30 сен 2024

В минувшую субботу, 28 сентября, днем на трассе Уфа — Оренбург случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», 35 лет, двигаясь в направлении улицы Рубежной, не сумел вовремя среагировать на остановку впереди двигавшегося автомобиля «Дэу Нексия» и допустил столкновение.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Шкоды», а также три пассажира «Дэу Нексии»: женщина 36 лет и двое несовершеннолетних — 10 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, сообщили в ведомстве.

Смертельное ДТП в Башкирии: 1 погибший, 4 пострадавших

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
Теги: происшествия аварии
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