В Уфе водитель «Шкоды» протаранил «Дэу»: пострадали дети
09:48, 30 сен 2024
В минувшую субботу, 28 сентября, днем на трассе Уфа — Оренбург случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», 35 лет, двигаясь в направлении улицы Рубежной, не сумел вовремя среагировать на остановку впереди двигавшегося автомобиля «Дэу Нексия» и допустил столкновение.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Шкоды», а также три пассажира «Дэу Нексии»: женщина 36 лет и двое несовершеннолетних — 10 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, сообщили в ведомстве.
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