Буйный пассажир устроил ЧП в поезде в Башкирии
10:33, 30 сен 2024
В мае этого года в плацкартном вагоне поезда Дербент — Тюмень пьяный пассажир устроил дебош, который привел к экстренному торможению поезда и судебному разбирательству.
Свидетели происшествия рассказывают, что мужчина вел себя крайне агрессивно. Он не только оскорблял других пассажиров и членов поездной бригады, используя нецензурную лексику, но и демонстрировал полное пренебрежение к общественным нормам. Особую тревогу вызвали его попытки покинуть движущийся состав, что могло привести к трагическим последствиям.
Ситуация достигла критической точки, когда дебошир, проигнорировав все предупреждения, проник в нерабочий тамбур и активировал стоп-кран. Это действие привело к экстренной остановке поезда. Кроме того, в порыве агрессии мужчина разбил стекло двери в рабочем тамбуре.
Начальник поезда, оценив серьезность ситуации, принял решительные меры. Перед прибытием на станцию Чишмы-Восточные в Чишминском районе буйного пассажира обезвредили, используя пластиковые стяжки и скотч.
Чишминский районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор. Мужчина был признан виновным в хулиганстве. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, который будет взыскан в пользу государства.
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