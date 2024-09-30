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Буйный пассажир устроил ЧП в поезде в Башкирии

Буйный пассажир устроил ЧП в поезде в Башкирии

10:33, 30 сен 2024

В мае этого года в плацкартном вагоне поезда Дербент — Тюмень пьяный пассажир устроил дебош, который привел к экстренному торможению поезда и судебному разбирательству.

Свидетели происшествия рассказывают, что мужчина вел себя крайне агрессивно. Он не только оскорблял других пассажиров и членов поездной бригады, используя нецензурную лексику, но и демонстрировал полное пренебрежение к общественным нормам. Особую тревогу вызвали его попытки покинуть движущийся состав, что могло привести к трагическим последствиям.

Ситуация достигла критической точки, когда дебошир, проигнорировав все предупреждения, проник в нерабочий тамбур и активировал стоп-кран. Это действие привело к экстренной остановке поезда. Кроме того, в порыве агрессии мужчина разбил стекло двери в рабочем тамбуре.

Начальник поезда, оценив серьезность ситуации, принял решительные меры. Перед прибытием на станцию Чишмы-Восточные в Чишминском районе буйного пассажира обезвредили, используя пластиковые стяжки и скотч.

Чишминский районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор. Мужчина был признан виновным в хулиганстве. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, который будет взыскан в пользу государства.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: происшествия
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