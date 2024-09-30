Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии умер у входа в аптеку

Житель Башкирии умер у входа в аптеку

11:47, 30 сен 2024

В Нефтекамске, на улице Социалистическая, 51, произошла трагедия - мужчина скоропостижно скончался прямо у входа в аптеку. Очевидцы вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медики уже не смогли помочь.

Этот человек был хорошо известен многим горожанам. В социальных сетях его вспоминают как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

Жители города также отметили, что аптека, у которой произошла трагедия, открылась совсем недавно.

Буйный пассажир устроил ЧП в поезде в Башкирии

Читайте также:

Буйный пассажир устроил ЧП в поезде в Башкирии
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия
Читайте также

В Башкирии на берегу реки Белой найден мертвый подросток
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на берегу реки Белой найден мертвый подросток
В Башкирии сын зарубил собственного отца топором
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии сын зарубил собственного отца топором
В Башкирии похоронили 43-летнюю женщину, погибшую после падения в мазутную яму
Происшествия в Башкирии
В Башкирии похоронили 43-летнюю женщину, погибшую после падения в мазутную яму
В Мечетлинском районе во время лесозаготовки мужчину насмерть придавило деревом
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе во время лесозаготовки мужчину насмерть придавило деревом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok