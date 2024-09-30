Житель Башкирии умер у входа в аптеку
11:47, 30 сен 2024
В Нефтекамске, на улице Социалистическая, 51, произошла трагедия - мужчина скоропостижно скончался прямо у входа в аптеку. Очевидцы вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медики уже не смогли помочь.
Этот человек был хорошо известен многим горожанам. В социальных сетях его вспоминают как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.
Жители города также отметили, что аптека, у которой произошла трагедия, открылась совсем недавно.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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