Житель Башкирии умер у входа в аптеку

11:47, 30 сен 2024

В Нефтекамске, на улице Социалистическая, 51, произошла трагедия - мужчина скоропостижно скончался прямо у входа в аптеку. Очевидцы вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медики уже не смогли помочь.

Этот человек был хорошо известен многим горожанам. В социальных сетях его вспоминают как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

Жители города также отметили, что аптека, у которой произошла трагедия, открылась совсем недавно.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети