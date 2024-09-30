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Водитель устроил погром на парковке в Башкирии

Водитель устроил погром на парковке в Башкирии

14:13, 30 сен 2024

Поздней ночью в Стерлитамаке неизвестный автомобилист устроил настоящий хаос, протаранив несколько припаркованных машин.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель на высокой скорости въехал во двор жилого дома. Не справившись с управлением, он врезался в стоящий автомобиль, который от удара оказался зажатым под шлагбаумом. В результате столкновения пострадали еще как минимум четыре транспортных средства.

Однако на этом злоумышленник не остановился. В порыве неконтролируемых эмоций он взобрался на крышу одной из поврежденных машин и начал прыгать. Финал этого опасного трюка оказался предсказуемым — мужчина не удержался и рухнул вниз головой на асфальт.

Шум привлек внимание местных жителей, вышедших во двор. Увидев их, нарушитель спешно скрылся с места происшествия.

Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях. Многие пользователи высказали предположение, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представители МВД по Республике Башкортостан подтвердили факт происшествия. По их словам, личность нарушителя установлена, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении за оставление места ДТП. В настоящее время полиция принимает меры по его задержанию.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия
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