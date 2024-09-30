Пожар на Бакалинской в Уфе: квадроцикл загорелся возле магазина
15:30, 30 сен 2024
В центре Уфы четырехколесное транспортное средство внезапно воспламенилось возле торгового павильона. Происшествие случилось на улице Бакалинской.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС Республики Башкортостан успешно справились с огнем, предотвратив его распространение. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв и пострадавших.
В настоящее время специалисты МЧС России проводят тщательное расследование, чтобы установить точную причину возгорания транспортного средства.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
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