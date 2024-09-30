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В Уфе полгода ведутся поиски пропавшего школьника

В Уфе полгода ведутся поиски пропавшего школьника

19:35, 30 сен 2024

В Уфе не прекращаются попытки обнаружить следы Дамира Адигамова, учащегося школы, который пропал без вести еще в начале весны. Трагическая история началась, когда два подростка отправились на прогулку в окрестностях детского лагеря. После последнего контакта с семьями связь с ними оборвалась.

В ходе масштабной поисковой операции были обнаружены личные вещи мальчиков вблизи речной пристани, а позже — предмет одежды одного из них в реке Белой. Печальный поворот событий произошел в конце мая, когда тело младшего из пропавших было найдено в реке неподалеку от парковой зоны.

Несмотря на прошедшие полгода, усилия по поиску старшего мальчика не ослабевают. Спасательные службы и добровольцы продолжают обследовать акваторию и прибрежные территории реки.

По данным местных властей, только за один день поисковых работ было осмотрено 16 километров водной поверхности и береговой линии.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия поиск
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