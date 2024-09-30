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В Уфе продолжаются поиски пропавшей 14-летней Капитолины Санниковой

В Уфе продолжаются поиски пропавшей 14-летней Капитолины Санниковой

19:52, 30 сен 2024

В Уфе продолжаются поиски несовершеннолетней, пропавшей более трех недель назад. Капитолина Санникова, 14 лет, покинула место жительства 6 сентября. Это не первый случай ухода подростка из дома.

Волонтеры распространили информацию о внешности девушки: рост 170 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы с рыжеватым оттенком. Примечательная особенность — гетерохромия (разный цвет глаз: серый и карий). В день исчезновения Капитолина была одета в серую толстовку, черную футболку, широкие черные брюки и черные кроссовки.

Руководитель поискового отряда «БаРС» Олеся Пышкина сообщила об отсутствии каких-либо сведений о местонахождении подростка.

Представители МВД Башкирии подтвердили продолжение поисковых мероприятий по состоянию на 30 сентября, не раскрывая деталей операции.

Ранее Капитолина уже сбегала из дома: в мае 2023 года она отсутствовала сутки, а в апреле 2024 года была найдена на следующий день после исчезновения.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Капитолины, просят связаться со службами экстренного реагирования по номеру 112.


В Уфе полгода ведутся поиски пропавшего школьника

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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