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В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание

В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание

20:13, 30 сен 2024

В башкирском городе Октябрьский произошло нападение группы подростков на взрослого мужчину. Инцидент, произошедший во дворе одного из домов, был зафиксирован на видео очевидцами и быстро распространился в социальных сетях.

По данным следствия, 40-летний местный житель сделал замечание группе подростков, что вызвало агрессивную реакцию с их стороны. Школьники набросились на мужчину, нанося удары руками и ногами, а затем повалили его на землю.

В результате нападения пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. В настоящее время он проходит судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Пятеро подростков, причастных к нападению, были задержаны. Троим из них — по 14 лет, еще двоим — по 13.

Согласно российскому законодательству, уголовной ответственности подлежат только трое 14-летних подростков. В случае признания их виновными, им грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Октябрьский происшествия драка
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