В Краснокамском районе Башкирии огонь уничтожил дом семьи с тремя детьми
09:28, 01 окт 2024
В деревне Новый Актанышбаш Краснокамского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорели жилой дом и баня. По прибытии пожарных расчетов строения уже были охвачены пламенем.
Известно, что в доме проживала семья, воспитывающая троих детей в возрасте от 3 до 9 лет. К счастью, никто из них не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
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