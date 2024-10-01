В Краснокамском районе Башкирии огонь уничтожил дом семьи с тремя детьми

09:28, 01 окт 2024

В деревне Новый Актанышбаш Краснокамского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорели жилой дом и баня. По прибытии пожарных расчетов строения уже были охвачены пламенем.

Известно, что в доме проживала семья, воспитывающая троих детей в возрасте от 3 до 9 лет. К счастью, никто из них не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ