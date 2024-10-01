Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб

12:04, 01 окт 2024

Во вторник 1 октября в Башкортостане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился на трассе вблизи населенного пункта Буриказганово, расположенного в Стерлитамакском районе республики.

По информации, предоставленной региональным управлением ГАИ, легковой автомобиль отечественного производства марки «Лада Гранта» двигался в направлении от села Талачево к городу Стерлитамаку. По неустановленным причинам транспортное средство потеряло управление, вследствие чего съехало с проезжей части и совершило опрокидывание в придорожный кювет.

За рулем находился 41-летний мужчина. К несчастью, полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. Ведется расследование с целью выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к этому трагическому событию.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ