Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
12:04, 01 окт 2024
Во вторник 1 октября в Башкортостане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился на трассе вблизи населенного пункта Буриказганово, расположенного в Стерлитамакском районе республики.
По информации, предоставленной региональным управлением ГАИ, легковой автомобиль отечественного производства марки «Лада Гранта» двигался в направлении от села Талачево к городу Стерлитамаку. По неустановленным причинам транспортное средство потеряло управление, вследствие чего съехало с проезжей части и совершило опрокидывание в придорожный кювет.
За рулем находился 41-летний мужчина. К несчастью, полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. Ведется расследование с целью выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к этому трагическому событию.